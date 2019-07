Triển lãm kỷ niệm 100 năm Phong trào độc lập tại Hồng Kông

Photo : YONHAP News

Một triển lãm nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919 và thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc đã được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).Triển lãm có chủ đề "Dù vậy, lịch sử vẫn tiếp diễn" (Nevertheless, History Continues), do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hồng Kông phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Hồng Kông "ifva" và Bảo tàng mỹ thuật hiện đại quốc gia lên kế hoạch và tổ chức từ ngày 18/7 đến hết ngày 7/9. Địa điểm là tầng 6 và tầng 7 ở Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hồng Kông.Triển lãm sẽ trưng bày tác phẩm của 4 tác giả Hàn Quốc là An Yu-ri, Lee Min-ha, Lee Jae-uk, Shin Jung-kyun và 3 tác giả Hồng Kông là Jess Lau, Chloe Cheuk và Tung Wing Hong.Giám đốc Trung tâm văn hoá Hàn Quốc tại Hồng Kông Park Jong-taek cho biết triển lãm này nhằm làm sống lại ý nghĩa lịch sử của Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 cách đây tròn một thế kỷ bằng mỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, sự kiện càng ý nghĩa hơn khi được diễn ra theo hình thức triển lãm giao lưu giữa các tác giả triển vọng của hai nước.