Quy mô thương mại năm 2018 của Bắc Triều Tiên giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng thương mại đối ngoại của Bắc Triều Tiên năm 2018" của Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), xuất khẩu của miền Bắc trong năm ngoái đã giảm 86,3% so với một năm trước, đạt 240 triệu USD, nhập khẩu cũng giảm 31,2%, đạt 2,6 tỷ USD. Quy mô thương mại đạt 2,84 tỷ USD, giảm sâu tới 48,8%.Kể từ sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên lãnh đạo đất nước, quy mô thương mại của miền Bắc vẫn duy trì ở mức từ 5,5 tỷ USD đến 7,6 tỷ USD. Tuy nhiên, đây lần đầu tiên, quy mô thương mại của miền Bắc đã tụt xuống dưới mức 3 tỷ USD trong năm 2018.Nguyên nhân được phân tích là do chịu ảnh hưởng từ cấm vận của Liên hợp quốc.Mặc dù quy mô giao thương với quốc gia có mức độ phụ thuộc thương mại cao nhất là Trung Quốc cũng giảm hơn một nửa so với một năm trước, song mức độ phụ thuộc thương mại vào Bắc Kinh của Bình Nhưỡng trong năm 2018 lại ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay.Xuất khẩu và nhập khẩu của Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào Trung Quốc lần lượt là 80,2% và 97,2%.Bên cạnh đó, Nga là nước giao thương lớn thứ hai của miền Bắc, nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng 1,2% trên tổng thể.