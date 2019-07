Photo : YONHAP News

Một quan chức chủ chốt Phủ Tổng thống ngày 19/7 khẳng định Hàn Quốc sẽ không liên hệ vụ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với vấn đề gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Trước đó, tham dự cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch 5 đảng vào ngày 18/7, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống nói rằng Chính phủ sẽ vẫn duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, nhưng có thể xem xét lại tùy theo tình hình.Quan chức trên cho biết lập trường cơ bản của Chính phủ vẫn là duy trì hiệp định này, cụm từ "xem xét lại" được nhắc tới trong cuộc hội đàm là do Chủ tịch của một đảng đề cập trước.Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19/7 đưa tin Washington hoàn toàn ủng hộ việc gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng tới.VOA dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, nhấn mạnh hiệp định này là một phương tiện quan trọng trong những nỗ lực chung, nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên lần cuối cùng và được kiểm chứng đầy đủ, duy trì hòa bình và ổn định khu vực.Bên cạnh đó, văn kiện không chỉ cho thấy mức độ chín muồi trong quan hệ quốc phòng Hàn-Nhật, đối phó với vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mà còn đóng góp cho việc cải thiện năng lực điều phối ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Quan chức Mỹ khẳng định ba nước vẫn đang tiếp tục hợp tác vì an ninh và sự thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á. Trong đó, năng lực chia sẻ thông tin đối phó với những mối uy hiếp chung chính là một phần quan trọng của sự hợp tác này.