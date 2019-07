Khách đặt tour du lịch Nhật Bản giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Kể từ sau khi Nhật Bản áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu các mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, lượng khách đặt tour du lịch Nhật Bản của các hãng lữ hành lớn tại Hàn Quốc đã sụt giảm một nửa so với thông thường.Cụ thể, Công ty lữ hành Hana Tour, công ty du lịch có lượng khách mua tour du lịch nước ngoài số một Hàn Quốc, cho biết kể từ sau ngày 8/7, số người đặt tour du lịch đến "xứ sở hoa anh đào" chỉ đạt một nửa so với trước đây và hiện chỉ còn bình quân 500 người một ngày. Kịch bản tương tự cũng xảy ra với công ty lữ hành Mode Tour, khi số lượng khách mới đặt tour đi Nhật Bản cũng giảm tới 70% so với cùng kỳ năm 2018.Bên cạnh đó, số khách hủy đặt các gói du lịch Nhật Bản cũng tăng. Hãng lữ hành Yellow Balloon Tour cho biết số khách hủy đặt tour từ đầu tháng 7 cho tới ngày 18/7, tăng 50%, trong khi lượng người đặt tour giảm 70%. Lượng khách hủy đặt tour du lịch Nhật Bản của công ty lữ hành trực tuyến Interpark Tour tăng tới 50%, và số khách đặt mới cũng giảm còn một nửa kể từ ngày 8/7.Tình hình tại các hãng hàng không cũng không mấy khả quan. Tuy tỷ lệ khách hủy đặt vé máy bay đến Nhật Bản vẫn chưa cao, song số lượng đặt vé mới có chiều hướng giảm.Trong bối cảnh này, một số công ty lữ hành trong nước thậm chí đã ngừng bán các tour du lịch Nhật Bản.