Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ sắp thăm Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng Hàn-Nhật đang ngày càng trở nên nghiêm trọng xuất phát từ việc Nhật Bản thực hiện hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong ngày 24/7 sẽ gặp Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton tại Seoul, thảo luận các vấn đề nổi cộm giữa hai nước.Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung ngày 21/7 cho biết, cuộc gặp dự kiến thảo luận các phương án tăng cường hợp tác giữa đồng minh Hàn-Mỹ, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, trong chuyến thăm Seoul kéo dài hai ngày 23/7 và 24/7, Cố vấn Bolton dự kiến cũng sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo.Được biết ông John Bolton sẽ thăm Nhật Bản trước khi tới Hàn Quốc. Do đó, nhiều ý kiến phỏng đoán rằng Cố vấn an ninh Nhà Trắng có thể sẽ thực hiện một vai trò nào đó liên quan đến tình hình mâu thuẫn Hàn-Nhật hiện nay.Trước đó, ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nhận được yêu cầu can thiệp vào vấn đề Hàn-Nhật từ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đồng thời đề cập đến khả năng sẽ tham gia giải quyết vấn đề này nếu nhận được yêu cầu từ cả hai phía Tokyo và Seoul.