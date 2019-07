Tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc đạt 82,7 tuổi

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 21/7 công bố báo cáo thống kê y tế năm 2019 của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo đó, tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc năm 2017 là 82,7 tuổi, tăng 3 tháng so với năm 2016 (82,4 tuổi). Như vậy, chỉ trong vòng 10 năm, tính từ năm 2007, tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn Quốc đã tăng tới 3,5 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ kỳ vọng bình quân của OECD là 80,7 tuổi.Cụ thể, người dân từ 15 tuổi trở lên được chẩn đoán là "thừa cân và béo phì" chiếm tỷ lệ 33,7%, xếp thứ hai sau Nhật Bản (25,9%). Tỷ lệ tử vong vì bệnh ung thư tại Hàn Quốc là 165,2 người trên 100.000 dân, thấp hơn so với con số bình quân 200 người của OECD. Tỷ lệ tử vong do các bệnh về cơ quan tuần hoàn là 147,4 người trên 100.000 dân, chỉ bằng gần một nửa so với bình quân của OECD là 279,7 người.Tuy nhiên, chỉ có 29,5% người Hàn Quốc cho rằng bản thân khỏe mạnh, mức thấp nhất trong số các nước thành viên OECD. Tỷ lệ này ở Úc là 85,2%, Mỹ là 87,9%, New Zealand là 88,2% và Canada là 88,5%.Số lần nhập viện và điều trị bệnh của người Hàn Quốc cũng nhiều hơn. Bình quân một người dân Hàn Quốc mỗi năm nhận điều trị bệnh ngoại trú từ bác sĩ là 16,6 lần, cao nhất trong OECD và cao gấp 2,3 lần so với mức bình quân của các nước thành viên (7,1 lần).Số ngày bình quân mà một bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện là 18,5 ngày, đứng thứ hai sau Nhật Bản (28,2 ngày).Tuy nhiên, số bác sĩ của Hàn Quốc chỉ là 2,3 người trên 1.000 dân, thấp nhất trong OECD. Nhân lực điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân cũng chỉ đạt 6,9 người trên 1.000 dân, thấp hơn 2,1 người so với bình quân của OECD (9 người).