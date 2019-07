Liên minh cầm quyền Nhật Bản giành quá bán số ghế Thượng viện

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra vào ngày 21/7, liên minh cầm quyền nước này đã giành được quá bán số ghế.Trong tổng số 124 ghế Thượng viện được bầu, đảng Dân chủ tự do giành được 57 ghế, đảng Công Minh được 14 ghế, tổng cộng liên minh cầm quyền giành được 71 ghế. Nếu cộng thêm số ghế hiện tại là 70, thì tổng số ghế tại Thượng viện của liên minh cầm quyền là 141 ghế, cao hơn hẳn so với số ghế quá bán là 123 ghế.Mặc dù đạt kết quả trên, song quá trình xúc tiến sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia có thể gây chiến, dự báo sẽ gặp phải khó khăn.Để có thể đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cần có sự tham gia của hai phần ba thượng nghị sĩ, tức 164 người. Dù liên minh cầm quyền có thể lôi kéo được một số nghị sĩ phe đối lập tán thành việc sửa đổi Hiến pháp, thì cũng khó được 160 người.Tuy vậy, do liên minh cầm quyền vẫn giành được quá bán số ghế Thượng viện, nên dự báo Nhật Bản sẽ siết chặt hơn nữa quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Xuất hiện trên một phương tiện truyền thông khi có kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Abe nói rằng nếu Hàn Quốc không trả lời đầy đủ về việc vi phạm Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965 thì hai nước sẽ không thể thảo luận một cách xây dựng.Điều dư luận quan tâm tiếp theo là liệu chuyến thăm hai nước Hàn-Nhật trong tuần này của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) John Bolton, người luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, có thể tạo ra chuyển biến gì giúp cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo hay không.