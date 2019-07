Tuyến tàu điện ngầm số 9 phục vụ 1,3 tỷ lượt khách trong 10 năm

Photo : YONHAP News

Ngày 24/7 tới đây là tròn 10 năm tuyến tàu điện ngầm số 9 ở thủ đô Seoul được đưa vào hoạt động. Chính quyền thành phố Seoul cho biết trong 10 năm khai thác, tuyến tàu điện ngầm số 9 đã phục vụ tổng cộng 1,3 tỷ lượt hành khách, tổng quãng đường di chuyển là 45 triệu km.Chính quyền thành phố đánh giá trong 10 năm qua, tuyến tàu điện ngầm số 9 đã được vận hành một cách an toàn, không để xảy ra bất cứ sự cố nào. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, toàn bộ các ga tàu đều được trang bị cửa cuốn. Tuyến số 9 là tuyến tàu đầu tiên trong nước áp dụng "Hệ thống điều hành tổng hợp" và bộ đàm chuyên dụng riêng trong tuyến.Ban đầu, tuyến tàu điện ngầm số 9 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Tuy nhiên, tới năm 2013, dự án được tái cơ cấu và điều chỉnh về cổ đông, quyền quyết định về mức phí được chuyển giao cho thành phố Seoul. Nhờ đó mà dự án được tăng cường về tính phục vụ công ích.Tuyến tàu điện ngầm số 9 được chia làm ba giai đoạn triển khai. Giai đoạn hai và ba đoạn từ ga Sinnonhyeon đến Bệnh viện cựu chiến binh trung ương do Công ty Seoul Metro điều hành trực tiếp. Giai đoạn một đoạn từ ga Gaehwa tới ga Sinnonhyeon từng được ủy thác cho một công ty khác điều hành, nhưng bắt đầu từ ngày 1/7 năm nay đã được giao lại cho công ty Seoul Metro, đơn vị triển khai dự án.