Cố vấn an ninh Mỹ hội đàm với giới chức ngoại giao, quốc phòng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) John Bolton ngày 22/7 đã thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc hội đàm, Cố vấn Bolton khẳng định đã thảo luận một cách hiệu quả với Bộ trưởng Kono.Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, hai bên đã trao đổi ý kiến về vấn đề Nhật Bản tham gia vào liên minh bảo hộ tàu thuyền tại eo biển Hormuz mà Mỹ đang xúc tiến. Đặc biệt, hãng tin này dẫn lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết hai bên cũng đã thảo luận vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến và việc nước này siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Bên cạnh đó, giới chức hai nước đã khẳng định về tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trước đó, Cố vấn an ninh Nhà Trắng cũng đã có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Shotaro Yachi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya.Lúc 12 giờ trưa ngày 23/7, Cố vấn Bolton đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài hai ngày. Ngay trong cùng ngày, Cố vấn an ninh Nhà Trắng đã có cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris, và có kế hoạch gặp các quan chức cấp cao của Hàn Quốc như Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-do vào ngày 24/7.Giới chức hai nước dự kiến sẽ trao đổi trọng tâm về vai trò trung gian của Mỹ trong mâu thuẫn giữa Seoul và Tokyo, duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, việc Hàn Quốc tham gia vào liên minh bảo hộ tàu thuyền tại eo biển Hormuz, vấn đề chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ.Chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc lần này của Cố vấn an ninh Bolton được phân tích mang theo thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đóng một vai trò gì đó trong quá trình giải tỏa mâu thuẫn Hàn-Nhật.Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định sẽ can thiệp vào việc giải quyết mâu thuẫn giữa Seoul và Tokyo, nếu có đề nghị từ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.Trong khi đó, truyền thông Mỹ đang chỉ trích mạnh mẽ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, coi đó là động thái trả đũa chính trị. Hãng tin Bloomberg cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cần phải thoát ra khỏi cuộc chiến thương mại "trẻ con", trong khi tờ Thời báo Los Angeles cảnh báo động thái của Tokyo sẽ tác động xấu tới mạng lưới cung ứng chíp bán dẫn toàn thế giới.