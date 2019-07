Photo : KBS News

Tờ Bưu điện Washington (WP) ngày 22/7 (giờ địa phương) đưa tin công ty Huawei, hãng thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc, đã bí mật giúp đỡ xây dựng mạng viễn thông di động thế hệ thứ ba (3G) cho Bắc Triều Tiên.Theo tờ báo này, vào năm 2008, công ty viễn thông Orascom của Ai Cập đã hợp tác với miền Bắc, thành lập công ty liên doanh Koryolink. Huawei được cho là đã tham gia vào quá trình Koryolink xây dựng mạng 3G. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác của Trung Quốc là công ty công nghệ thông tin quốc tế Panda cũng được cho là đã cung cấp trang thiết bị, công nghệ, cũng như tham gia vào dịch vụ quản lý mạng viễn thông cho phía Bắc Triêu Tiên.Cùng với đó, tờ Bưu điện Washington còn đăng bản sao hợp đồng ghi rõ danh sách thiết bị cụ thể, có in logo của Huawei. Nội dung của các văn bản được công bố là khá rõ ràng, thậm chí có cả chữ ký của các bên tham gia hợp đồng.Trả lời phỏng vấn với tờ Bưu điện Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nắm rõ vấn đề các sản phẩm mạng 5G của Huawei, song việc hãng này có quan hệ với Bắc Triều Tiên thì cần phải tìm hiểu thêm.Ngoài ra, trong một cuộc họp với các quan chức ngoại giao nước ngoài, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng vấn đề của Huawei có thể ảnh hưởng tới an ninh kinh tế và an ninh quốc gia, kêu gọi các nước không nên hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc xây dựng mạng 5G.