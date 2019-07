Đa số người cao tuổi Hàn Quốc muốn được làm việc thêm

Photo : KBS News

Theo kết quả báo cáo do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 23/7, có 64,9% người cao tuổi (từ 55 đến 79 tuổi) ở Hàn Quốc mong muốn được làm việc thêm. Tỷ lệ này tăng 0,8% so với một năm trước và bình quân độ tuổi mong muốn làm việc tăng thêm một tuổi, lên thành 73 tuổi.Tỷ lệ những người muốn làm việc toàn thời gian là 58,8%, giảm so với một năm trước. Ngược lại, số người mong muốn làm việc bán thời gian lại tăng, đặc biệt là đối với người ở độ tuổi cao.Trong một năm trở lại đây, tỷ lệ người từng trải nghiệm kiếm việc làm là 18,8%, tăng 1,9% so với năm trước. Tỷ lệ người từng trải nghiệm làm việc tăng mạnh, đạt 64,9%.Cục thống kê quốc gia phân tích mặc dù quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, song những đảm bảo cho cuộc sống lúc tuổi già lại không chắc chắn, nên người cao tuổi ngày càng mong muốn làm việc thêm. Một nguyên nhân nữa là nhờ vào chính sách tạo việc làm ở các cơ quan Nhà nước cho người già của Chính phủ.Tuy nhiên, độ tuổi nghỉ việc ở những nơi đã làm việc trong thời gian lâu nhất trung bình là 49,4 tuổi. Tỷ lệ người nhận lương hưu trong một năm gần đây tăng một chút so với một năm trước, song cũng không vượt quá 50%. Đặc biệt, kể từ năm ngoái, độ tuổi nhận lương hưu được nâng lên 62 tuổi, đẩy tỷ lệ người trên 60 tuổi nhận lương hưu tăng 0,7%. Tiền lương hưu hàng tháng là 610.000 won (517 USD), tăng 40.000 won (34 USD).