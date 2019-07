Miền Bắc nối lại chuyến bay tới Đại Liên, Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh giao lưu Trung-Triều ngày càng sôi nổi hơn sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6, hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo đã nối lại chuyến bay từ Bình Nhưỡng tới thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) sau 9 tháng ngừng hoạt động.Giới doanh nghiệp hàng không Trung Quốc ngày 23/7 cho biết từ hôm 19/7 hãng Air Koryo đã khôi phục tuyến "Bình Nhưỡng-Đại Liên", xuất phát vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần từ Bình Nhưỡng.Trước đó, Air Koryo đã dừng khai thác đường bay trên từ ngày 13/9 năm ngoái. Việc Air Koryo nối lại chuyến bay tới Đại Liên là do nhu cầu khách du lịch tới Bắc Triều Tiên tăng, nhờ mối quan hệ Trung-Triều gần đây được cải thiện.Air Koryo triển khai máy bay Antonov An-148 do Ukraina sản xuất mà hãng này đã mua gần đây, để khai thác chuyến bay trên. Đây là máy bay tầm ngắn, có thể chở được tối đa 80 khách.Như vậy, việc mở lại chuyến bay tới Đại Liên đã giúp tăng số lượng đường bay giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc lên con số 4, gồm các chuyến bay tới Bắc Kinh (5 lần/tuần), Thượng Hải (3 lần/tuần) và Thẩm Dương (2 tuần/lần).Một nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết do nhu cầu khách du lịch Trung Quốc tới miền Bắc tăng, nên sắp tới có khả năng sẽ khai thác thêm các chuyến bay từ Bình Nhưỡng tới thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), và thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây). Việc tăng các chuyến bay qua lại giữa hai nước là nhờ vào chính sách hỗ trợ Bắc Triều Tiên mà Trung Quốc có thể thực hiện được, như mở rộng hoạt động du lịch, hỗ trợ lương thực, phân bón, trong bối cảnh các lệnh cấm vận quốc tế với miền Bắc vẫn được duy trì.