Lợi nhuận nửa đầu năm của Kia Motors tăng hơn 70%

Hãng xe ô tô Kia Motors ngày 23/7 đã có buổi thuyết trình doanh nghiệp tại trụ sở chính ở Seoul, cho biết lợi nhuận kinh doanh trong nửa đầu năm nay đạt 1.127,7 tỷ won (957 triệu USD), tăng 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 26.951 tỷ won (gần 23 tỷ USD), tăng 1,2%. Lợi nhuận ròng đạt 1.154,5 tỷ won (gần 980 triệu USD), tăng 51,1%.Hãng Kia Motors giải thích việc mở rộng bán các dòng xe mới có lợi nhuận cao như Telluride và Soul, và nhờ tỷ giá đồng won-USD tốt, đã giúp kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể.Tuy nhiên, doanh số bán xe thành phẩm trong nửa đầu năm nay của hãng lại giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.352.629 chiếc. Cụ thể, doanh số bán hàng trong nước đạt 242.870 chiếc, giảm 9,3%, và doanh số bán hàng ở nước ngoài đạt 1.109.759 chiếc, giảm 0,8%. Xét theo thị trường, khu vực Bắc Mỹ, nơi triển khai bán dòng xe Telluride và Soul, có doanh thu tăng 2,3%, song doanh thu bán hàng ở Trung Quốc lại giảm tới 16,4%.Trong bối cảnh các điều kiện không mấy khả quan vẫn tiếp diễn trong nửa cuối năm nay, như kinh tế toàn cầu chững lại, tâm lý đầu tư thu hẹp, kinh tế ở các nước mới nổi tăng trưởng chậm, Kia Motors có kế hoạch đảm bảo lợi nhuận công ty như mở rộng bán các dòng xe mới như xe ô tô thể thao SUV mới, tăng cường tấn công vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ.Trước đó, ngày 22/7, hãng xe ô tô Hyundai cũng công bố doanh số bán hàng trong nước đạt 200.000 chiếc, nước ngoài đạt 1,1 triệu chiếc, kéo tổng doanh số giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu lại tăng 9,1%, đạt 26.900 tỷ won (gần 23 tỷ USD). Lợi nhuận ròng ghi nhận 1.200 tỷ won (hơn 1 tỷ USD), tăng 30,2%.Hãng Hyundai cho biết sở dĩ có được kết quả kinh doanh trên là nhờ giá trị đồng won giảm, doanh số bán xe ô tô thể thao SUV tăng, hiệu quả từ dòng xe mới Sonata.