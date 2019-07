Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/7 (giờ địa phương) đã công bố văn bản nội dung cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Mike Pompeo với đài phát thanh iHeartRadio (Mỹ) một ngày trước.Theo đó, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa. Ông Pompeo cho biết nhà lãnh đạo miền Bắc đã công khai cam kết giải trừ hạt nhân bằng văn bản. Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định Chủ tịch Kim đã đưa ra cam kết trực tiếp với Tổng thống Donald Trump, và từng 6 lần đề cập vấn đề này với bản thân ông. Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington sẵn sàng cung cấp một loạt biện pháp bảo đảm thể chế của Bình Nhưỡng.Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến "cam kết không xâm phạm" miền Bắc. Tức, Mỹ sẽ không tấn công Bắc Triều Tiên, mang lại sự bình an cho người dân, nếu như Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, tên lửa. Đồng thời, ông Pompeo cũng liên tiếp đề cập đến "tương lai tươi sáng hơn cho người dân miền Bắc".Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh đây là khái quát những thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. Do đó, các chuyên gia đàm phán của miền Bắc phải thảo luận mở rộng vấn đề trên cơ sở nguyên tắc mà lãnh đạo thượng đỉnh hai nước hướng tới.Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/7, Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên có kiểm chứng, nhận định rằng cần phải đưa ra các biện pháp rõ ràng, cần thiết để đảm bảo an toàn cho thể chế miền Bắc. Một mặt, ông Pompeo cũng kỳ vọng sớm tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.