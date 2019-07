Photo : KBS News

Ủy ban Đặc khu quy chế tự do ngày 23/7 công bố chỉ định 7 khu vực là "Đặc khu phi quy chế", tức các khu vực có thể phát triển công nghệ mới, xúc tiến dự án mới mà không bị rào cản về quy chế.7 khu vực này gồm: Khu vực "Chăm sóc sức khỏe số" tại tỉnh Gangwon, khu vực "Khỏe mạnh thông minh" tại thành phố Daegu, khu vực "Điện tử-Di động" ở tỉnh Nam Jeolla, khu vực "An toàn thông minh" tại tỉnh Bắc Chungcheong, khu vực "Tái chế pin thế hệ mới" ở tỉnh Bắc Gyeongsang, khu vực "Chuỗi khối" ở thành phố Busan và khu vực "Xe tự lái" ở thành phố Sejong.Theo đó, tại tỉnh Gangwon sẽ có thể triển khai dịch vụ "y tế từ xa". Các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cư trú tại vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Gangwon, khi điều trị từ lần hai có thể được chẩn đoán và điều trị từ xa từ các cơ sở y tế tuyến 1 của tỉnh.Trong khi đó, thành phố Busan có thể xúc tiến dự án về tiền tệ số địa phương, không thể làm giả, trên nền tảng chuỗi khối (blockchain), hay dự án quản lý thông tin thủy sản. Thành phố Sejong có thể triển khai dự án khai thác xe buýt tự lái ở những khu vực ít phương tiện công cộng, hay tỉnh Bắc Gyeongsang là dự án tái chế pin đã qua sử dụng để chiết xuất đất hiếm. Thành phố Daegu đã phê chuẩn dự án về nhà máy sản xuất thiết bị y tế vận dụng máy in ba chiều (3D) đầu tiên trên thế giới. Tỉnh Nam Jeolla có dự án khai thác các loại xe ô tô điện siêu nhỏ, còn tỉnh Bắc Chungcheong là dự án điều khiển an toàn thông minh thiết bị gas.Chính phủ Hàn Quốc ước tính trong vòng 4 đến 5 năm tới, các đặc khu được chỉ định sẽ mang lại doanh thu khoảng 700 tỷ won (gần 600 triệu USD), tuyển dụng 3.500 việc làm, thu hút 400 doanh nghiệp tham gia.Các doanh nghiệp tham gia vào "Đặc khu phi quy chế" sẽ được miễn nhiều quy chế và miễn giảm thuế. Đặc biệt, Chính phủ sẽ hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển của các trường đại học, doanh nghiệp địa phương, cơ quan nghiên cứu nằm trong đặc khu, hỗ trợ xúc tiến ra nước ngoài.Dự kiến, Chính phủ tiếp tục chỉ định lần hai "Đặc khu phi quy chế" trong tháng 12 năm nay.