Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đồng loạt giảm hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, chỉ số sản lượng và kim ngạch xuất khẩu đã đồng loạt giảm hai tháng liên tiếp.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/7 công bố số liệu cho biết trong tháng 6, chỉ số sản lượng xuất khẩu đạt 106,29 điểm, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số sản lượng xuất khẩu đã giảm liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái khi đạt mức -1,3%, tới tháng 3 năm nay với mức -3,3%, sau đó tăng trở lại trong tháng 4 (2,2%), nhưng lại quay lại xu hướng giảm trong tháng 5 và tháng 6.BOK phân tích xu hướng giảm là do ảnh hưởng lớn từ việc xuất khẩu mặt hàng máy tính, thiết bị điện tử và quang học giảm 8,7%, chế phẩm hóa học giảm 6,2%. Mặc dù sản lượng xuất khẩu chíp bán dẫn tăng, nhưng phần lớn các mặt hàng điện tử, trong đó có màn hình tinh thể lỏng (LCD), đều giảm.Trong tháng trước, chỉ số kim ngạch xuất khẩu đạt 103,65 điểm, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng thứ 7 liên tiếp giảm. Kim ngạch xuất khẩu thiết bị vận tải tăng nhẹ (0,6%), nhưng mặt hàng máy tính, thiết bị điện tử và quang học giảm tới 24,1%, trong khi than đá và chế phẩm dầu mỏ thậm chí giảm đến 24,7%. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 23% so với cùng kỳ năm 2018, do giá thành chíp bán dẫn tiếp tục giảm sâu trong tháng 6.Mặt khác, chỉ số sản lượng nhập khẩu giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số kim ngạch nhập khẩu giảm 10,8%.Chỉ số điều kiện thương mại tháng 6 đạt 89,96 điểm, giảm 4,6%, tiếp tục xu hướng giảm 19 tháng liên tiếp. Chỉ số điều kiện thương mại là chỉ số giá đơn vị xuất khẩu trên chỉ số giá đơn vị nhập khẩu, phản ánh lượng sản phẩm có thể nhập khẩu bằng kim ngạch một đơn vị sản phẩm xuất khẩu.