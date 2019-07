Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hội đàm với hàng loạt quan chức Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) John Bolton ngày 24/7 đã liên tiếp có cuộc gặp với Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Seoul.Trong cuộc họp với Chánh Văn phòng Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo, hai bên đã thảo luận các phương án phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc đang khiến mâu thuẫn Hàn-Nhật gia tăng.Chiều cùng ngày, Cố vấn Bolton hội đàm với Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa. Tại đây, ông Bolton nhấn mạnh đến mục tiêu chung của Washington và Seoul là xây dựng mối quan hệ đồng minh vững chắc để gìn giữ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong tương lai.Về phần mình, Ngoại trưởng Kang hoan nghênh chuyến thăm của Cố vấn Bolton trong thời điểm Hàn Quốc đang gặp nhiều vấn đề khó khăn. Bà Kang khẳng định càng đối diện với những thách thức, mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ càng trở nên vững mạnh hơn, nhấn mạnh rằng với tinh thần quan hệ đồng minh hai nước, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.Cùng với đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ toàn diện trong vấn đề Bắc Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ dành cho Mỹ trong việc thành lập liên minh Hải quân bảo hộ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.Tham dự cuộc họp này về phía Hàn Quốc còn có Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Lee Do-hoon, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Kim Tae-jin, Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương Kim Jeong-han. Đại diện phía Mỹ là cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Allison Hooker, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris, Tư lệnh Lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc Robert Abrams.Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố vấn Bolton đã lên đường về nước vào chiều cùng ngày.Trước khi đến Hàn Quốc, ông Bolton đã thăm Nhật Bản, có cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Shotaro Yachi vào sáng 23/7.