Nga bác bỏ việc máy bay quân sự xâm phạm không phận Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/7 hoàn toàn bác bỏ việc máy bay quân sự của nước này xâm phạm không phận trên đảo Dokdo của Hàn Quốc, cho rằng phi công Hàn Quốc đã ngăn cản đường bay của máy bay của Nga, uy hiếp đến sự an toàn.Ngay lập tức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Mát-xcơ-va đã xuyên tạc sự thật.Trước đó, khi Phó Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga tại Seoul được triệu mời làm việc thì phía Nga đã bày tỏ lấy làm tiếc và hứa sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, cam kết không lặp lại vụ việc tương tự. Trên thực tế, theo nội dung đối thoại giữa quan chức phụ trách hoạch định chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Phó Tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga mà Phủ Tổng thống công bố, Mát-xcơ-va cho biết máy bay quân sự của mình đã bay vào khu vực ngoài kế hoạch do lỗi thiết bị.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ việc máy bay quân sự của Nga xâm phạm hai lần không phận của Hàn Quốc là một sự thật rõ ràng và phía Seoul có đủ tài liệu để chứng minh điều này. Thêm vào đó, Bộ nhấn mạnh xét theo đường bay, rất khó có thể nói máy bay của Nga đã xâm phạm không phận do lỗi kỹ thuật trang thiết bị.Seoul nhấn mạnh đã bắt đầu xem xét việc đưa các tài liệu như tọa độ bay và ảnh chụp từ ra-đa mà phía Mát-xcơ-va yêu cầu.