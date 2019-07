Hàn Quốc tin tưởng khả năng lãnh đạo của Mỹ tại eo Hormuz

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang nhiều ngày qua do mâu thuẫn giữa Mỹ và I-ran, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò lãnh đạo của Washington trong cuộc khủng hoảng này.Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton ngày 24/7 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Kang. Ông Bolton bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bất chấp những thách thức đang nổi lên khắp nơi trên toàn thế giới.Trong khi Cố vấn Bolton chỉ đề cập tới "khu vực khác", thì Ngoại trưởng Kang trực tiếp nói đến eo biển Hormuz, bày tỏ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Mỹ tại khu vực này. Phát ngôn của Ngoại trưởng Hàn Quốc được phân tích là đã xem xét tới đề nghị của Mỹ với các nước đồng minh về việc tham gia vào liên minh bảo hộ tàu thuyền tại eo Hormuz. Hai nước nhất trí thảo luận phương án hợp tác vì an ninh trên biển và tự do hàng hải tại eo Hormuz.Được biết, quân đội Hàn Quốc đang xem xét nội bộ phương án cử binh lực tới eo biển Hormuz. Tuy nhiên, do hiện không đủ tàu chiến để điều động, nên quân đội đang cân nhắc tới phương án vận dụng Lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đang làm nhiệm vụ tại vịnh Aden.Trong cuộc gặp giữa Cố vấn an ninh Nhà Trắng và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, hai bên nhất trí thảo luận chặt chẽ về các vụ việc tương tự trong thời gian tới, như động thái xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc của máy bay quân sự Nga-Trung ngày 23/7. Phủ Tổng thống khẳng định cuộc gặp cũng đã thảo luận về quan hệ Hàn-Nhật.