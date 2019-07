Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc xác định được con đường dịch tủy não thoát ra ngoài

Photo : Getty Images Bank

Một nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã lần đầu tiên trên thế giới xác định được rằng dịch tủy não, một chất thải trong não, thoát ra ngoài thông qua mạch bạch huyết màng não ở phía dưới não bộ.Các chất thải trong não thoát ra ngoài hệ thần kinh trung ương thông qua dịch tủy não, nên nếu chất thải tích tụ trong não thì sẽ làm giảm trí nhớ, dẫn tới các bệnh thoái hóa như mất trí nhớ.Viện nghiên cứu khoa học cơ bản Hàn Quốc (IBS) do nhà nghiên cứu Koh Gou-young dẫn đầu ngày 25/7 công bố đã xác định được con đường thoát dịch não tuỷ ra ngoài chính là mạch bạch huyết màng não nằm ở phía dưới não bộ. Khi tuổi thọ của con người càng cao thì chức năng của mạch bạch huyết màng não càng giảm.Các nhà khoa học Hàn Quốc đã thí nghiệm chụp cộng hưởng từ (MRI) trên chuột sống, nhận thấy cấu tạo của mạch bạch huyết màng não phía trên và phía dưới não bộ có sự khác nhau, và mạch bạch huyết màng não ở dưới não bộ đóng vai trò là "ống thoát" đưa các chất thải tích tụ trong não ra bên ngoài. Khi tuổi thọ con người càng cao thì mạch bạch huyết màng não sẽ bị sưng lên một cách bất thường, khiến chức năng thải dịch não tủy giảm đi.Đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên trên thế giới tìm ra được con đường mà các chất thải tích tụ trong não thoát ra ngoài như thế nào, và sự suy giảm chức năng do lão hóa ra sao. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng đề ra phương hướng điều trị các bệnh liên quan tới não bộ do thoái hóa.Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên ấn bản trực tuyến của tạp chí học thuật danh tiếng quốc tế "Nature".