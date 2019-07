Đa số người dân hưởng ứng tẩy chay hàng Nhật

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 25/7 công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ Đài truyền hình giao thông (TBS), tiến hành vào ngày 24/7 với 504 người trưởng thành trên toàn quốc.Có 62,8% người dân trả lời đang tham gia cuộc vận động tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, tăng 14,8% sau hai tuần, so với kết quả thăm dò lần một tiến hành vào ngày 10/7 (48%), lần hai vào ngày 17/7 (54,6%).Lực lượng ủng hộ tẩy chay hàng hóa Nhật Bản chiếm đa số ở hầu hết các khu vực, độ tuổi, giới tính, quan điểm chính trị, ngoại trừ đối tượng là cử tri ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do, cử tri thuộc tầng lớp bảo thủ.Phần lớn cử tri ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do trả lời không tham gia chiến dịch tẩy chay. Trong khi đó, tầng lớp cử tri theo khuynh hướng bảo thủ có tỷ lệ "đang tham gia" và "đang không tham gia" ngang bằng nhau.Đặc biệt, 68,8% người dân trả lời sẽ tham gia cuộc vận động tẩy chay trong thời gian tới, 26,4% trả lời không tham gia.Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 4,4%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter.