Kinh tế tăng trưởng 1,1% trong quý II

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/7 công bố: trong quý II, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc đã tăng trưởng 1,1%, mức tăng cao nhất trong vòng 7 quý kể từ quý III năm 2017. Sự tăng trưởng này được phân tích là do hiệu quả từ việc Chính phủ chi tiêu ngân sách để vực dậy nền kinh tế.Xét theo từng lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân tăng 0,7% so với quý trước, tiêu dùng Chính phủ tăng 2,5 %.Mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của khối tư nhân giảm 0,2% do sự đình trệ của xuất khẩu và đầu tư. Ngược lại, mức độ đóng góp của khối Nhà nước tăng 1,3%, sau khi từng giảm 0,6% trong quý I, và là mức cao nhất kể từ quý I năm 2009. Điều này được phân tích là bởi nguồn vốn chính sách giải ngân trong quý I đã được chính quyền các địa phương rót vào các dự án trong quý II. Cùng với đó là đầu tư xây dựng, đầu tư thiết bị, xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng so với quý trước.Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong quý II còn phải kể tới tác động của "hiệu ứng cơ sở" do nền kinh tế đã tăng trưởng âm trong quý I, nên khó có thể coi kinh tế đang trên đà hồi phục. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, đầu tư xây dựng và đầu tư thiết bị đều giảm. Xuất khẩu và nhập khẩu chỉ tăng ở mức 1,5% và 0,1%.BOK nhận định nếu kinh tế tăng trưởng trên 0,8 % trong quý III và quý IV, thì Hàn Quốc sẽ có thể đạt được mức tăng trưởng 2,2% trong cả năm nay.Trong quý II, Tổng thu nhập quốc dân (GDI) thực tế giảm 0,6%, mức thấp nhất kể từ sau quý II năm ngoái. BOK giải thích nguyên nhân là do các điều kiện thương mại xấu đi, cụ thể là giá các mặt hàng nhập khẩu như than đá, dầu mỏ tăng cao hơn các mặt hàng xuất khẩu.