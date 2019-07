Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính nặng ở Bắc Triều Tiên cao gấp 26 lần bình quân thế giới

Photo : YONHAP News

Hiệp hội y khoa Hàn Quốc tại Mỹ (KAMA), tổ chức chuyên hoạt động hỗ trợ y tế cho Bắc Triều Tiên, cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính nặng của miền Bắc là 3,5%, cao gấp 26 lần so với mức bình quân 0,135% của thế giới.Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin KAMA đã phối hợp với trường Đại học y Havard (Mỹ) tiến hành khảo sát và đưa ra kết quả trên.Suy dinh dưỡng cấp tính nặng là tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng hơn nhiều so với tình trạng suy dinh dưỡng thông thường do Tổ chức y tế thế giới (WHO) quy định. Những người bị chẩn đoán mắc suy dinh dưỡng cấp tính nặng sẽ tử vong nếu không được điều trị.Ước tính có khoảng 60.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Trong đó, hơn 90% đã nhận được viện trợ y tế từ Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), và 10% còn lại vẫn chưa có được bất cứ viện trợ, ưu đãi nào.Ngoài ra, khoảng 83.000 trẻ em miền Bắc được xác định là thiếu Vitamin A, nhưng chưa được điều trị đúng cách. Tuy nhiên, việc không thể gửi hàng viện trợ kịp thời đến Bắc Triều Tiên không liên quan đến các lệnh cấm vận quốc tế.