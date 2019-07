Họp cấp chuyên viên Hàn-Nga về vụ xâm phạm không phận

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 25/7, Hàn Quốc và Nga đã tổ chức cuộc họp cấp Vụ trưởng liên quan tới vụ việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc gần đảo Dokdo ngày 23/7.Bộ Quốc phòng cho biết, cuộc họp diễn ra từ lúc 10 giờ 30 phút tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Seoul. Tham dự có quan chức phụ trách chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Lee Won-ik và Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc.Theo Bộ Quốc phòng, trong cuộc họp, Seoul đã trình ra tài liệu chứng minh việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc gần đảo Dokdo.Các tài liệu gồm hình ảnh và video do ra-đa trên máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân ghi lại cảnh máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc; dữ liệu trên đầu ghi hình kỹ thuật số (DVR) của máy bay chiến đấu KF-16 và F-15K, file âm thanh máy bay chiến đấu bắn cảnh cáo do phi công ghi lại.Về phần mình, quan chức Nga cho biết sẽ tham khảo các tài liệu của Hàn Quốc trong quá trình điều tra vụ việc, và gửi ngay những tài liệu trên về Bộ Quốc phòng nước này.Hàn Quốc dự kiến sẽ căn cứ vào các tài liệu này để làm rõ về hành vi xâm phạm không phận của Nga, hối thúc Mát-xcơ-va tránh tái diễn trường hợp tương tự.Trước đó, Chính phủ Nga gửi công văn chính thức tới Chính phủ Hàn Quốc, bác bỏ rằng máy bay quân sự nước này không hề xâm phạm không phận Hàn Quốc, đồng thời cho rằng các phi công của Hàn Quốc đã bay thiếu chuyên nghiệp, đe dọa an toàn của máy bay quân sự nước này.