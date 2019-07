Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, vào ngày 25/7, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), kết luận rằng tên lửa Bắc Triều Tiên phóng vào sáng sớm ngày 25/7 là "tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới".Phủ Tổng thống quyết định sẽ phối hợp với Mỹ để tiến hành đánh giá một cách chính xác, đưa ra kết luận cuối cùng.Đây là lần đầu tiên Phủ Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Bắc Triều Tiên phóng "tên lửa đạn đạo", kể từ sau khi cục diện đối thoại liên Triều được chính thức khởi động theo lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc."Tên lửa đạn đạo" thuộc đối tượng bị cấm vận của nghị quyết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lần này, Phủ Tổng thống đã nhanh chóng đi tới kết luận sơ bộ, được phân tích là bởi trong thời gian qua, Seoul và Washington đã dành nhiều thời gian để phân tích kĩ thuật sau vụ phóng trước đó của Bình Nhưỡng hồi tháng 5.Ngoài ra, việc Seoul nhanh chóng đi tới kết luận được cho là nhằm truyền đi thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ ở trong và ngoài nước, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa công khai về tàu ngầm mới đóng vào ngày 23/7, rồi lại khiêu khích tên lửa vào ngày 25/7.Hội đồng an ninh quốc gia bày tỏ lo ngại sâu sắc, nhấn mạnh hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên tuyệt đối không giúp ích cho những nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.