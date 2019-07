Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/7, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết Chính phủ quan ngại sâu sắc về động thái khiêu khích tên lửa ngày 25/7 của Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh vụ phóng tên lửa không hề giúp ích cho những nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.Về việc Bắc Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa mang thông điệp cảnh cáo nhắm vào Chính phủ miền Nam, phát ngôn viên Lee cho biết sẽ phải xem xét thêm để đánh giá chính xác về ý đồ của miền Bắc.Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên bắt giữ tàu cá của Nga chở hai thuyền viên người Hàn Quốc vào ngày 17/7 vừa qua, người phát ngôn Bộ Thống nhất xác nhận hai công dân này vẫn an toàn.Chính phủ Hàn Quốc đã gửi điện báo và trực tiếp gặp gỡ quan chức Bắc Triều Tiên thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều, tích cực triển khai các bước đi ngoại giao, phối hợp với cơ quan chức năng của Nga, nỗ lực giải quyết vấn đề để đưa hai công dân bị bắt giữ về nước an toàn.Một tàu cá của Nga mang tên "Xiang Hai Lin 8", chở hai thuyền viên người Hàn, xuất phát từ cảng Sokcho tỉnh Gangwon vào chiều ngày 16/7. Trên đường đến cảng Zarubino ở khu vực viễn Đông (Nga), do động cơ bị hỏng, tàu đã trôi dạt đến vùng biển phía Đông của Bắc Triều Tiên. Đến ngày 17/7, tàu bị phía miền Bắc phát hiện và lai dắt về phía cảng Wonsan, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon của nước này. Hiện cơ quan chức năng Bắc Triều Tiên vẫn đang tiến hành điều tra tàu.