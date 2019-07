Số vụ tai nạn do hành vi uống rượu lái xe giảm 30%

Photo : YONHAP News

Trong vòng một tháng qua, kể từ sau khi Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, còn được gọi là “Luật Yoon Chang-ho thứ hai”, bắt đầu có hiệu lực, từ ngày 25/6 cho tới ngày 24/7, số vụ tai nạn do hành vi uống rượu lái xe đã giảm từ bình quân 40,9 vụ/ngày xuống còn 28,6 vụ/ngày, tức giảm 30,1%.Đặc biệt, số trường hợp tử vong giảm từ bình quân 0,7 người/ngày xuống 0,2 người/ngày, giảm tới 71,4%. Số người bị thương giảm còn bình quân 43,3 người/ngày, giảm 33,9% so với trước khi luật sửa đổi có hiệu lực.Số trường hợp uống rượu lái xe ghi nhận được là bình quân 296 vụ/ngày, giảm 11,4% so với con số 334 vụ/ngày trước đó.Cơ quan Cảnh sát đánh giá các vụ tai nạn do uống rượu lái xe đang có xu hướng giảm ở phần lớn các địa phương trên toàn quốc. Đặc biệt, tại thành phố Gwangju, số vụ tai nạn đã giảm tới 53,3%, tại tỉnh Bắc Chungcheong giảm 50%.Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có nội dung chính là siết chặt tiêu chuẩn giám sát hành vi uống rượu lái xe. Trước đây, nếu nồng độ cồn trong máu của tài xế trên 0,05% thì sẽ bị treo bằng lái. Nhưng sau khi luật mới có hiệu lực, tiêu chí xử phạt là nồng độ cồn trên 0,03%. Tiêu chí hủy bằng lái là nồng độ cồn trên 0,08%, thay vì 0,1% như trước đó.Tên gọi “Yoon Chang-ho” bắt nguồn từ vụ tai nạn giao thông do hành vi uống rượu lái xe gây ra vào tháng 9 năm 2018, tại thành phố Busan. Khi đó, một binh sĩ tên là Yoon Chang-ho đang trong thời gian nghỉ phép, đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, dẫn tới tử vong khi tuổi đời mới 22. Nguyên nhân là do tài xế đã lái xe trong tình trạng say xỉn.