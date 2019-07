Bắc Triều Tiên thả tàu cá Nga cùng toàn bộ thuyền viên

Photo : YONHAP News

Tàu cá quốc tịch Nga mang tên "Xiang Hai Lin 8" gồm 17 thuyền viên, trong đó có hai người Hàn Quốc và 15 người Nga, đã được Bắc Triều Tiên thả sau 11 ngày bắt giữ.Vào đầu giờ chiều ngày 28/7, tàu cá trên đã về đến cảng Sokcho, thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Toàn bộ các thuyền viên đều an toàn và trong tình trạng khỏe mạnh. Được biết, chiếc tàu bị hỏng máy đã được sửa chữa tạm thời, và rời cảng Wonsan, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon, miền Bắc vào khoảng 7 giờ sáng ngày 27/7.Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết không nhận được thông báo riêng nào từ Bắc Triều Tiên về việc thả tàu và các thuyền viên. Bộ đánh giá đây là động thái tích cực của miền Bắc đứng trên lập trường nhân đạo, song nhận định cần phải tiến điều tra thêm về nguyên nhân bắt giữ cũng như thả tàu. Ngoài ra, Bộ cho rằng việc miền Bắc thả tàu và thuyền viên là biện pháp nhân đạo, tuân thủ theo luật pháp quốc tế, nên không liên quan đến tình hình quan hệ liên Triều.Chiếc tàu cá trên xuất phát từ cảng Sokcho, tỉnh Gangwon vào chiều ngày 16/7. Trên đường đến cảng Zarubino ở khu vực viễn Đông (Nga), do động cơ bị hỏng, tàu đã trôi dạt đến vùng biển phía Đông của Bắc Triều Tiên. Đến ngày 17/7, tàu bị phía miền Bắc phát hiện và lai dắt về phía cảng Wonsan của nước này.Liên quan đến vụ việc, Bộ Thống nhất cho biết đã gửi thông báo và nhiều lần liên lạc với phía miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều, nhưng không nhận được phản hồi nào cho đến khi nước này quyết định thả tàu và thuyền viên bị bắt giữ.Đây là lần đầu tiên, công dân Hàn Quốc đi trên tàu quốc tịch nước ngoài bị miền Bắc bắt giữ, điều tra và được thả về an toàn. Hai công dân này dự kiến sẽ hợp tác điều tra với các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe.