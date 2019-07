Đại diện Hàn-Nhật nhóm họp bên lề sự kiện quốc tế

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) khai mạc ngày 26/7 tại Trung Quốc, Chính phủ Hàn Quốc lên án biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản đã làm tổn hại đến nguyên tắc thương mại tự do, song phía Tokyo không chịu thay đổi lập trường.Hội nghị đàm phán RCEP có sự tham gia của 16 nước, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản, với mục tiêu đạt được thỏa thuận Hiệp định thương mại tự do (FTA) siêu lớn, chiếm một phần ba Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới.Bên lề hội nghị, cùng ngày 26/7, nhóm đại diện phía Hàn Quốc đã có cuộc họp song phương với nhóm đại diện phía Nhật Bản, thảo luận về tình hình mâu thuẫn giữa hai bên xung quanh biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo.Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo khẳng định biện pháp của Nhật Bản đi trái với quy định thương mại quốc tế, và những nỗ lực tự do hóa thương mại, gây thiệt hại đến chuỗi giá trị thương mại trong khu vực. Đồng thời, Vụ trưởng Yeo kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng đối thoại, để hạn chế tối đa thiệt hại cho nền kinh tế thế giới. Mặc dù vậy, Tokyo tiếp tục không cho thấy bất cứ sự thay đổi nào trong lập trường.Ngoài ra, nhóm đại diện Hàn Quốc cũng đã tổ chức cuộc họp song phương với Trung Quốc và Úc, bày tỏ lo ngại rằng động thái trả đũa của Nhật Bản làm phá vỡ tinh thần thương mại tự do mà RCEP đang theo đuổi.Hội nghị đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực lần thứ 27 sẽ được tiến hành cho đến ngày 31/7. Seoul có kế hoạch tiếp tục vạch trần sự vô lý của biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Tokyo, để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.