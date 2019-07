Ngày càng có nhiều nam giới nghỉ phép chăm sóc con nhỏ

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết, trong số 53.494 người xin nghỉ chế độ để chăm sóc con nhỏ ở khối tư nhân trong nửa đầu năm nay, nam giới chiếm 11.080 người (20,7%).Điều này có nghĩa là cứ 5 người xin nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ lại có một người là nam giới. Số nam giới nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ đã tăng tới 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái (8.466 người). Bộ Tuyển dụng và lao động dự báo, nếu tiếp tục xu hướng hiện nay, số nam giới nghỉ chế độ chăm sóc con nhỏ trong cả năm nay sẽ vượt ngưỡng 20.000 người.Xu hướng này được phân tích bởi ngày càng nhiều cặp vợ chồng cùng xin nghỉ phép để chăm sóc con cái, và sự cải thiện về chế độ nghỉ hưởng lương cho người lao động khi xin nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ.Năm 2017, Hàn Quốc nâng tỷ lệ hưởng lương khi xin nghỉ làm chăm sóc con nhỏ, từ 40% lên 60% lương trong 3 tháng đầu. Bắt đầu từ năm nay, tỷ lệ hưởng lương trong vòng 3 tháng tiếp theo được nâng lên từ 40% lên 50%.Ngoài ra, chế độ "trợ cấp cho người bố khi nghỉ làm chăm sóc con nhỏ" được áp dụng từ năm 2014 cũng góp phần lớn thúc đẩy xu thế này. Đối với chế độ này, nếu cả bố và mẹ lần lượt xin nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ, thì người đăng ký nghỉ sau sẽ được hưởng 100% lương, hạn mức tối đa là 2,5 triệu won (2.100 USD) một tháng. Trong nửa đầu năm nay, đã có 4.833 người nghỉ làm chăm sóc con nhỏ theo diện chế độ này tăng tới 56,2% so với năm ngoái. Điều này được phân tích là bởi hạn mức được trợ cấp đã tăng từ hai triệu won (1.690 USD) lên 2,5 triệu won (USD) bắt đầu từ năm nay.Trong số những nam giới nghỉ việc chăm sóc con nhỏ trong nửa đầu năm nay, có 6.285 người làm việc ở những doanh nghiệp trên 300 nhân viên, chiếm 56,7%. Điều này cho thấy nam giới nghỉ chế độ chăm sóc con cái vẫn tập trung ở các doanh nghiệp lớn. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp dưới 300 nhân viên là 43,3%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 40,8%.