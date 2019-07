Mỹ-Triều vẫn duy trì liên lạc sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 26/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn, một loại tên lửa mà nhiều nước khác cũng đang sở hữu. Người đứng đầu Nhà Trắng không đề cập tới cụm từ "tên lửa đạn đạo" như Chính phủ Hàn Quốc đã kết luận.Nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm chính quyền miền Bắc phóng bất cứ loại tên lửa đạn đạo nào. Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Mỹ cho thấy hầu như không có khả năng động thái phóng tên lửa vừa qua của Bình Nhưỡng sẽ được thảo luận tại Hội đồng bảo an.Giới phân tích cho rằng phản ứng trên của Tổng thống Mỹ cho thấy Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục thảo luận qua kênh liên lạc tại New York, nhằm xúc tiến tổ chức đàm phán cấp chuyên viên.Trước đó, vào ngày 22/7 vừa qua, Tổng thống Trump cũng khẳng định gần đây vẫn trao đổi thư từ với Bắc Triều Tiên một cách tích cực, và nhà lãnh đạo miền Bắc cũng muốn gặp gỡ thượng đỉnh. Sự "trao đổi thư từ" mà Tổng thống Mỹ đề cập ở đây có vẻ như là thông qua kênh liên lạc tại New York.Đặc biệt, Mỹ được cho là đã giải thích một cách cụ thể về tính chất của cuộc tập trận quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Đồng minh 19-2" với miền Bắc thông qua kênh liên lạc tại New York. Washington nhấn mạnh đây là một cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), không huy động binh lực và trang thiết bị trên thực tế, nhằm mục đích xem xét về năng lực tác chiến thời chiến của Hàn Quốc.Những phản ứng trên của Mỹ cho thấy hai bên vẫn duy trì niềm tin cần thiết để nối lại đối thoại. Điều này cũng được thể hiện phần nào trong việc Bắc Triều Tiên chỉ đổ lỗi cho Chính phủ miền Nam khi nước này phóng tên lửa tầm ngắn ngày 25/7 vừa qua, với lý do là phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và việc Seoul nhập vũ khí tối tân của Washington.Mặc dù Mỹ đang tích cực tạo một môi trường thuận lợi để duy trì niềm tin, lôi kéo miền Bắc đối thoại, nhưng dự kiến sẽ mất nhiều thời gian để hai bên nối lại đàm phán. Có ít khả năng Bình Nhưỡng sẽ chịu ngồi vào bàn đối thoại trong thời gian liên quân Hàn-Mỹ tập trận chung trong vòng ba tuần, bắt đầu từ đầu tháng 8.