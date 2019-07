Nhất trí lịch trình nghị sự kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7

Photo : YONHAP News

Sau một thời gian dài đối đầu, phe cầm quyền và phe đối lập đã bất ngờ đạt được nhất trí về lịch trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 7, trong ngày họp đầu tiên hôm 29/7.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành yêu cầu đảng đối lập Hàn Quốc tự do trả lời dứt khoát về việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, trong khi đảng Hàn Quốc tự do lại đề nghị thảo luận các vấn đề an ninh. Trước mắt, các bên đã quyết định mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 1/8 tới.Như vậy, đây là phiên họp toàn thể Quốc hội đầu tiên được tổ chức sau 118 ngày, tính từ ngày 5/4 vừa qua, để thông qua các dự luật.Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, trong đó bao gồm ngân sách khoảng 270 tỷ won (228 triệu USD) đối phó với biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản, cùng dự thảo nghị quyết hối thúc Tokyo rút lại biện pháp trả đũa kinh tế.Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp kín, Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young bày tỏ tin tưởng rằng việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung sẽ mở ra con đường mới về việc đối phó một cách vững chắc các vấn đề về kinh tế và an ninh.Thể theo yêu cầu của đảng Hàn Quốc tự do, chính giới nhất trí nối lại hoạt động của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, Ủy ban điều hành Quốc hội, nhằm rà soát tình hình an ninh xuất phát từ sự thờ ơ của Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời xúc tiến thông qua nghị quyết lên án vụ máy bay Nga và Trung Quốc xâm phạm không phận và việc Nhật Bản khẳng định chủ quyền đảo Dokdo.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh việc xúc tiến thông qua ngân sách bổ sung đã kéo dài hơn 3 tháng, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của ngân sách bổ sung bị suy giảm trong việc giải quyết một số vấn đề quan trọng. Do đó, phe cầm quyền kêu gọi sự hợp sức của chính giới để nhanh chóng thông qua ngân sách bổ sung.Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do, đảng Tương lai chính nghĩa và đảng Công lý khẳng định dù thời gian thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung chỉ trong hai ngày, song các bên sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng và cắt giảm những dự toán không cần thiết.Nếu suôn sẻ, dự thảo ngân sách bổ sung sẽ được thông qua sau 98 ngày được trình lên Quốc hội. Tuy nhiên, dự báo, quá trình thẩm định sẽ diễn ra khá căng thẳng.