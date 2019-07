Tổ chức quốc tế hỗ trợ miền Bắc hơn 200.000 USD đối phó nắng nóng, hạn hán

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 30/7 đưa tin: từ tháng 8 năm ngoái cho đến tháng 5 vừa qua, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã viện trợ hơn 200.000 USD cho người dân Bắc Triều Tiên chịu thiệt hại do đợt nắng nóng năm 2018.Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày 28/7 đã công bố "Báo cáo tổng kết kế hoạch đối phó với tình trạng nắng nóng ở Bắc Triều Tiên", cho biết đã hỗ trợ 202.300 USD để lắp đặt nơi trú ẩn, thiết bị y tế, thiết bị cung cấp nước sinh hoạt và thiết bị vệ sinh giúp người dân miền Bắc đối phó nắng nóng.Cụ thể, thông qua Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên, kể từ ngày 3/8 năm ngoái, IFRC đã lắp đặt 20 máy bơm nước di động và 20 bể chứa nước loại gấp lại được, ở khu vực tỉnh Nam Pyongan và tỉnh Nam Hamgyong, giúp nông dân miền Bắc hạn chế thiệt hại do hạn hán và nắng nóng. Cùng với đó, tổ chức trên cũng phân phát các can chứa nước cầm tay, máy lọc nước, lều trại cỡ lớn, máy bơm nước và phụ tùng cho 13.768 người dân thuộc 3.373 hộ gia đình chịu thiệt hại do nắng nóng.Theo báo cáo trên, Chính quyền Bắc Triều Tiên ngày 2/8 năm ngoái đã tuyên bố tình trạng bất thường do nhiệt độ tăng cao, khiến nhiều trường hợp tử vong. Đặc biệt, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm ở miền Nam nước này là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.Mặt khác, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng cho biết kế hoạch cung cấp một số các vật phẩm như lều trại, thùng chứa nước đã bị muộn hơn so với dự kiến do có chứa một số phụ tùng kim loại thuộc danh sách cấm theo lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.