Kim ngạch thương mại với các nước ký FTA trong nửa đầu năm giảm 5,3%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 30/7 công bố số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt 360,5 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 198,1 tỷ USD, giảm 7,9%, nhập khẩu đạt 162,4 tỷ USD, giảm 2%.Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với các nước đạt 523,5 tỷ USD, giảm 6,9%. Kim ngạch thương mại với các nước không ký kết FTA giảm 10,3%, gấp đôi so với các nước ký kết hiệp định.Cán cân thương mại với các nước không ký FTA thâm hụt 16,6 tỷ USD, trong khi với các nước ký kết đạt thặng dư 35,7 tỷ USD. Tuy nhiên, quy mô thặng dư đã giảm đi 27,5 % so với cùng kỳ một năm trước. Cơ quan Hải quan đánh giá, bất chấp sự đình trệ của kinh tế thế giới, thương mại FTA vẫn ảnh hưởng tích cực tới cán cân thương mại.Kim ngạch thương mại với Mỹ đạt 67,3 tỷ USD, tăng 6,1%, nhưng với Liên minh châu Âu (EU) chỉ đạt 54,5 tỷ USD, giảm 10,5% và với Trung Quốc đạt 119,8 tỷ USD, giảm 8,6%.Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA trong xuất xuất khẩu đạt 75%, trong nhập khẩu đạt 73,5%, tăng lần lượt 0,9% và 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.