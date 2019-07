Chỉ số lòng tin doanh nghiệp quay lại xu thế giảm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/7 đã công bố báo cáo chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI) tháng 7. Theo đó, chỉ số BSI trong tháng này đạt 73 điểm, giảm 1 điểm so với tháng trước.BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp, nếu dưới mức tiêu chuẩn 100 điểm, có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan.Xét theo từng lĩnh vực, chỉ số BSI của ngành chế tạo giảm 1 điểm, đạt 73 điểm, và các ngành phi chế tạo đạt 72 điểm, giảm 2 điểm.Cụ thể, ngành sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị thông tin đã tăng 4 điểm, đạt 83 điểm, nhờ vào tình hình xuất khẩu điện thoại thông minh được cải thiện, và nhu cầu về phụ tùng công nghệ thông tin tăng.Tuy nhiên, chỉ số BSI của doanh nghiệp sản xuất ô tô chỉ là 68 điểm, giảm tới 7 điểm, ngành kim loại thậm chí còn 65 điểm, giảm 7 điểm. Do đang là mùa cao điểm du lịch, nên chỉ số ngành dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ đạt 73 điểm, tăng 6 điểm.Vì số gói thầu mới giảm, nên chỉ số BSI ngành xây dựng giảm 2 điểm, đạt 64 điểm; ngành chuyên môn, khoa học, công nghệ là 75 điểm, giảm 12 điểm, chịu ảnh hưởng của nhu cầu thiết kế, giám sát xây dựng không cao.Xét theo quy mô doanh nghiệp ngành chế tạo, doanh nghiệp lớn đạt 79 điểm, tương đương với tháng trước. Doanh nghiệp xuất khẩu tăng 4 điểm đạt 84 điểm, song doanh nghiệp vừa và nhỏ lại giảm 4 điểm, chỉ đạt 66 điểm.Ngoài ra, chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 7 đạt 89,2 điểm, giảm 3,2 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).