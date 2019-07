Số trẻ chào đời tháng 5 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 5 năm 2019" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 30/7, số trẻ em chào đời trong tháng 5 là 25.300 trẻ, giảm 2.700 trẻ (9,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất trong số các tháng 5 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lập số liệu thống kê liên quan.Như vậy, số trẻ sơ sinh đã giảm liên tục trong 42 tháng, tính từ tháng 12 năm 2015 cho tới tháng 5 năm nay.Cục thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân là do dân số ở độ tuổi sinh đẻ giảm, thực trạng kết hôn trước rồi mới sinh con liên tục giảm, độ tuổi kết hôn ngày càng muộn, tỷ lệ người chưa kết hôn lại tăng cao.Số cặp kết hôn trong tháng thống kê là 23.100 cặp, giảm 7,6% so với một năm trước. Số người chết tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 24.700 trường hợp, tránh được hiện tượng giảm dân số. Bên cạnh đó, số trường hợp ly hôn là 9.900 vụ, tăng 2,1% so với một năm trước.