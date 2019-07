Cân nhắc hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp thiệt hại từ biện pháp trả đũa của Nhật Bản

Photo : KBS News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết đang cân nhắc phương án gia hạn nộp thuế trong nhiều kỳ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu vật tư bị thiệt hại do biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.Theo quy định hiện hành, trong vòng 15 ngày sau khi tiếp nhận khai báo nhập khẩu, doanh nghiệp phải nộp thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp được phép gia hạn thời gian đóng thuế tối đa một năm nếu gặp khó khăn trong kinh doanh, hay chịu thiệt hại do thiên tai.Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể đăng ký nộp thuế nhiều kỳ nếu gặp khó khăn. Do đó, Cơ quan Hải quan đang xúc tiến phương án cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu ba mặt hàng công nghệ cao từ Nhật Bản, được nộp thuế nhiều lần, cũng như hỗ trợ gia hạn điều tra thuế để các doanh nghiệp có thể thông quan hàng hóa nhập khẩu nhanh chóng.Cơ quan Hải quan đang thành lập nhóm đối phó đặc biệt với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản để xây dựng đối sách cần thiết, lập ra các thông tin thống kê trọng tâm như tình hình nhập khẩu các mặt hàng thuộc đối tượng bị hạn chế nhập khẩu, các doanh nghiệp nhập khẩu. Cùng với đó, cơ quan cũng đang đánh giá tình hình khó khăn cũng như yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặt tại trụ sở Hải quan ở Seoul, Incheon, Busan, Daegu, Gwangju.Kể từ đầu tháng 7, Nhật Bản đã bắt đầu siết chặt quy chế xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc, và để ngỏ khả năng thông qua dự luật loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi thuế đầu tháng 8. Theo đó, dự kiến có khoảng 1.100 sản phẩm sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhập khẩu từ Tokyo.