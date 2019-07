Lượng đặt phòng khách sạn ngày Chủ nhật tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Lượng khách đặt phòng vào ngày Chủ nhật tại nhiều khách sạn lớn ở thủ đô Seoul có xu hướng tăng mạnh kể từ sau khi chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ được triển khai.Khách sạn Lotte Seoul cho biết trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ khách đặt phòng vào ngày Chủ nhật đã tăng tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt tăng 25% trong quý II.Khách sạn Shilla Seoul cũng có lượng khách đặt phòng vào ngày Chủ nhật tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn Westin Chosun tăng 15%. Khách sạn Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun mở cửa vào tháng 7 năm ngoái có lượng khách đặt phòng ngày Chủ nhật trong quý II tăng 15% so với quý I.Giới doanh nghiệp khách sạn cho biết sau khi chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ được thực hiện, người lao động dễ dàng sử dụng ngày phép năm và ngày nghỉ bù hơn, nên ngày càng có nhiều khách hàng tới nghỉ ngơi tại khách sạn vào ngày Chủ nhật, tránh hai ngày cuối tuần thứ Sáu và thứ Bảy đông khách.Đặc biệt, ảnh hưởng từ cuộc vận động tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, người dân Hàn Quốc đang có xu hướng hủy du lịch Nhật Bản để nghỉ dưỡng tại các khách sạn trong nước.