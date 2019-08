Lợi nhuận quý II của Samsung giảm sâu

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử số một Hàn Quốc Samsung ngày 31/7 đã công bố lợi nhuận kinh doanh quý II của hãng đạt 6.600 tỷ won (5,58 tỷ USD), giảm tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực chíp bán dẫn đạt 3.400 tỷ won (2,87 tỷ USD), giảm 71% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lợi nhuận ở mảng chíp bán dẫn chiếm 21%, là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.Tổng doanh thu quý vừa qua giảm 4% so với năm ngoái, đạt 56.000 tỷ won (47,3 tỷ USD). So với quý I năm nay, doanh thu giảm 7%, lợi nhận doanh nghiệp tăng 6%, song lợi nhuận trong mảng chíp bán dẫn lại giảm tới 17%.