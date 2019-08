Chính giới kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang đồng loạt lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào rạng sáng ngày 31/7.Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young cùng ngày kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, đánh giá hành động trên đã đi ngược lại hoàn toàn lộ trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt khiêu khích tên lửa.Trong khi đó, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nhấn mạnh tình hình an ninh hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, đề nghị Tổng thống Moon Jae-in đối phó một cách chặt chẽ.Đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh vụ phóng tên lửa lần này rõ ràng đã vi phạm "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" mà hai miền Nam-Bắc ký kết vào ngày 19/9 năm ngoái, hối thúc Chính phủ xóa bỏ thỏa thuận quân sự liên Triều này.Mặt khác, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng cần phải khởi động hệ thống tàu ngầm hạt nhân mà ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang quản lý chung, nhằm đối phó với cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Về điều này, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng Hàn Quốc tự do đề cập tới vấn đề "vũ trang hạt nhân" đã thể hiện thái độ hết sức vô trách nhiệm, có thể kích động một cuộc chạy đua sở hữu vũ khí hạt nhân tại khu vực Đông Bắc Á.Trong khi đó, xét tới tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc, chính giới đã quyết định hoãn cuộc họp toàn thể của Ủy ban điều hành Quốc hội. Cuộc họp này vốn dự kiến diễn ra vào sáng ngày 31/7, nhằm nghe Phủ Tổng thống báo cáo về các vấn đề an ninh nổi cộm.