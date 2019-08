Hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn về vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung trong buổi họp báo thường kỳ ngày 31/7 cho biết vào 11 giờ trưa cùng ngày, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận về tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày.Phát ngôn viên Ko đồng thời khẳng định cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng các thông số chính xác của tên lửa miền Bắc đã phóng, trong khi quân đội theo dõi sát sao các động thái liên quan, duy trì trạng thái đối phó sẵn sàng.Tại cuộc họp trên, Hội đồng an ninh quốc gia bày tỏ lo ngại sâu sắc về những tác động tiêu cực từ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên tới các nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Đồng thời, NSC khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực về mặt ngoại giao, duy trì động lực đàm phán có được sau cuộc gặp lịch sử của lãnh đạo Hàn-Mỹ-Triều tại Bàn Môn Điếm ngày 30/6, vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Hội đồng an ninh quốc gia cũng tái khẳng định quyết tâm nỗ lực về mặt ngoại giao, buộc Nhật Bản bãi bỏ quy chế xuất khẩu vô lý của mình. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đối phó một cách cứng rắn.Đặc biệt, Phủ Tổng thống đã dừng các lịch họp vào sáng cùng ngày, khởi động cơ chế làm việc "khẩn cấp", nhằm quản lý tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc 5 giờ 6 phút và 5 giờ 27 phút sáng ngày 31/7, từ khu vực Kalma, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon về phía Đông Bắc biển Đông.