Sản xuất và tiêu thụ đồng loạt giảm trong tháng 6

Photo : KBS News

Theo báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6" do Cục thống kê quốc gia công bố vào ngày 31/7, chỉ số sản lượng toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng trước đã giảm 0,7% so với tháng 5, hai tháng giảm liên tiếp.Xu hướng giảm này được phân tích là do ảnh hưởng lớn từ ngành dịch vụ. Sản lượng ngành dịch vụ giảm 1%, chủ yếu do lĩnh vực công nghệ thông tin giảm 4,2%, lĩnh vực bán lẻ giảm 1,6%.Sản lượng ngành chế tạo tăng 0,2% so với tháng 5. Mặc dù sản lượng ô tô giảm 3,3%, nhưng sản lượng các mặt hàng phụ tùng điện tử đã được cải thiện hơn. Cụ thể, mặt hàng chíp bán dẫn sau một thời gian dài đình trệ, đã đạt mức tăng 4,6% trong tháng 6, nhờ ảnh hưởng từ các dòng smartphone mới ra mắt.Doanh số bán lẻ, số liệu phản ánh tình hình tiêu thụ, giảm 1,6% so với tháng trước sau khi vừa tăng trở lại vào tháng 5.Đầu tư thiết bị tăng 0,4% so với một tháng trước, nhờ nhập khẩu máy móc, thiết bị sản xuất chíp bán dẫn tăng. Tuy nhiên, điều này cũng được phân tích là nhờ hiệu ứng cơ sở, do đầu tư thiết bị đã giảm hơn 7% trong tháng 5.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,1%; trong khi chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,2%. Như vậy, hai chỉ số thể hiện tình hình kinh tế đã đồng loạt giảm sau ba tháng.Do kết quả thống kê lần này vẫn chưa phản ánh tác động từ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, nên triển vọng toàn ngành công nghiệp thời gian tới dự kiến sẽ còn u ám hơn nữa.