Chính giới hợp sức đối phó biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Nhóm thảo luận giữa Chính phủ, cơ quan Nhà nước và khối tư nhân về đối sách với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản, cơ chế có sự phối hợp giữa phe cầm quyền và đối lập, đã mở cuộc họp đầu tiên tại Quốc hội ngày 31/7, chia sẻ tình hình mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật và thảo luận đối sách.Kết thúc cuộc họp, đồng chủ trì cuộc họp là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki và Chủ tịch Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) Kim Young-joo đã tổ chức họp báo. Nội dung họp báo cho biết, trong cuộc họp, Nhóm thảo luận đã lên án động thái trả đũa kinh tế vô căn cứ, không thỏa đáng của Nhật Bản, hối thúc Tokyo nhanh chóng rút lại biện pháp này và đối thoại với Seoul. Cùng với đó, các bên yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức dừng việc tiến hành các bước áp đặt thêm biện pháp hạn chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Nhóm thảo luận nhận định Hàn Quốc cần phải rà soát một cách kỹ lưỡng từng kịch bản cụ thể để đối phó trong trường hợp Tokyo loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi xuất khẩu.Cùng với đó, Nhóm thảo luận nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc tế trên mọi phương diện để giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao, Chính phủ cần tìm phương án đối phó như hỗ trợ ngân sách và ưu đãi thuế để hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính giới cần dồn sức để kịp thời giúp cải thiện các quy chế.Ngoài ra, trong cuộc họp, các bên đều có cùng quan điểm về việc dành ngân sách 1.000 tỷ won (khoảng 850 triệu USD) mỗi năm, để phát triển trang thiết bị và vật tư trọng tâm, giảm bớt mức độ phụ thuộc vật liệu công nghệ cao vào Nhật Bản, nâng cao nền kinh tế trong nước.Chính giới cũng nhất trí sẽ tổ chức thảo luận trong tương lai để quyết định về việc cho phép các chuyên gia và Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) tham gia Nhóm thảo luận.Trước đó, bắt đầu cuộc họp, ​Chủ tịch Ủy ban Chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Cho Jeong-suk cho biết mục đích của việc lập ra Nhóm thảo luận là nhằm lắng nghe ý kiến đa dạng từ nhiều giới để đưa ra phương án giải quyết, đồng thời là cơ sở để chính giới hợp sức đưa ra tiếng nói thống nhất chống lại "cuộc xâm lược trong lĩnh vực kinh tế của Tokyo". Qua đó, thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn của Hàn Quốc, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản từ bỏ biện pháp trả đũa kinh tế, tiến hành đối thoại song phương một cách có thành ý.Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về chính sách đối phó với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản thuộc đảng đối lập Hàn Quốc tự do Jeong Jin-suk cho rằng Chính phủ Thủ tướng Sinzo Abe đang khiến vấn đề lịch sử lan rộng sang vấn đề kinh tế, trong khi Chính phủ Hàn Quốc lại đề cập đến Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, khiến sự việc mở rộng sang cả vấn đề an ninh. Do đó, Chủ tịch Jeong nhận định đã đến lúc hai bên phải chuyển sang giai đoạn đàm phán một cách hợp lý, đồng thời cam kết phe đối lập sẽ tích cực hỗ trợ khi Chính phủ thực sự đi đúng hướng giải quyết vấn đề.Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Park Yong-man khuyến cáo Chính phủ nên hạn chế đối đa can thiệp vào giao dịch của các doanh nghiệp, mà tập trung trợ giúp về cải thiện quy chế một cách kịp thời.