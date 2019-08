Hội đồng bảo an họp kín về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn một số nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ triệu tập cuộc họp kín vào ngày 1/8 (giờ địa phương) về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên.Các nguồn tin này cho biết Ba Lan, nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 8, đã ra quyết định triệu tập cuộc họp này, xét theo đề nghị của Anh, Đức và Pháp.Đây là lần đầu tiên, Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp nhằm đối phó với động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, kể từ sau khi hai nước Mỹ-Triều bắt tay đối thoại vào năm ngoái.Hành vi phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an. Theo đó, rất có thể tại cuộc họp kín này, các quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Đức sẽ lên án miền Bắc đã vi phạm cấm vận.Đức, nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an, nêu rõ bất cứ động thái phóng tên lửa đạn đạo nào của miền Bắc đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an. Chính phủ Đức hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế khiêu khích, thực thi đúng nghị quyết cấm vận.Mỹ hiện vẫn chưa có phản ứng về đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vào ngày 25/7 vừa qua chỉ là "tên lửa nhỏ", để ngỏ khả năng Washington sẽ không đối phó gì đặc biệt. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Bình Nhưỡng không khiêu khích thêm.Mặt khác, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên đã một lần nữa khiến cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.