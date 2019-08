Một quân nhân miền Bắc quy hàng miền Nam

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào 11 giờ 38 phút đêm ngày 31/7, quân đội đã phát hiện và theo dõi "điểm nóng không xác định" di chuyển từ sông Imjin, phía Nam ranh giới quân sự liên Triều xuống miền Nam, bằng thiết bị giám sát nhiệt (TOD).Tới 11 giờ 56 phút cùng đêm, quân đội xác định được đối tượng là một người đàn ông Bắc Triều Tiên, và đã tiến hành các quy trình xác nhận thân thế người này một cách an toàn theo đúng quy định.Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Joon-rak trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1/8 cho biết đã xác định được đó là một quân nhân đương chức của miền Bắc và người này đã bày tỏ ý định quy hàng miền Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về cấp bậc hay nhiệm vụ trong quân đội miền Bắc của quân nhân trên. Hiện quân đội đang tiếp tục điều tra làm rõ về lý do chạy trốn, quy hàng miền Nam của người này.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội Bắc Triều Tiên đến nay vẫn chưa có động thái gì đặc biệt.Đây là vụ đào tẩu đầu tiên của quân nhân miền Bắc trong vòng 8 tháng qua, sau vụ bỏ trốn vào ngày 1/12 năm ngoái. Trước đó, vào tháng 11 và tháng 12 năm 2017 cũng đã diễn ra hai vụ đào tẩu tương tự của binh sĩ miền Bắc. Đặc biệt, trong vụ bỏ trốn vào tháng 11 năm 2017, binh sĩ Oh Chong-song đã quy hàng miền Nam thông qua Khu vực an ninh chung (JSA) ở Bàn Môn Điếm, sau khi bị quân đội Bắc Triều Tiên rượt đuổi và bắn trọng thương.