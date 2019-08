Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ "Fox Business" ngày 31/7 (giờ địa phương), Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton khẳng định vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng ngày của Bắc Triều Tiên không vi phạm cam kết của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump.Ông Bolton vốn được coi là một nhân vật theo đường lối "siêu cứng rắn" với miền Bắc trong Chính phủ Mỹ. Vì vậy, phản ứng lần này của Cố vấn an ninh Nhà Trắng hoàn toàn trái ngược với lập trường mà ông này đưa ra khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa hồi tháng 5.Khi đó, ông Bolton đã quy kết vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Vào rạng sáng ngày 31/7, miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Kalma, thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Tên lửa đạt độ cao khoảng 30 km, quãng đường bay vào khoảng 250 km, và được phóng từ xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL). Một hôm sau, Bắc Triều Tiên tự cho là đã phóng thử pháo phản lực dẫn đường cỡ nòng lớn kiểu mới.