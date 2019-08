Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc gặp gỡ các nghị sĩ Nhật Bản

Photo : KBS News

Nhóm nghị sĩ Quốc hội gồm 10 người, do nghị sĩ tự do Seo Cheong-won dẫn đầu, ngày 31/7 đã đến Tokyo, Nhật Bản và gặp các nghị sĩ Quốc hội nước này.Đầu tiên, nhóm nghị sĩ Hàn Quốc đã gặp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga và 10 nghị sĩ trực thuộc liên minh. Tại đây, các nghị sĩ Hàn Quốc đã nhấn mạnh đến sự vô lý của biện pháp hạn chế xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu Tokyo rút lại phương án loại Seoul ra khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi xuất khẩu.Đặc biệt, liên quan đến vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên ngày 31/7, các nghị sĩ cho rằng nếu Hàn Quốc bị loại khỏi "Danh sách trắng", thì hợp tác an ninh giữa hai nước như "Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật" sẽ không thể phát huy được đúng vai trò.Đáp lại, các nghị sĩ Nhật Bản đã không đưa ra câu trả lời rõ ràng nào, mà thậm chí còn nêu ra vấn đề liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc, yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Ngoài ra, trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng Công minh Natsuo Yamaguchi, hai bên cũng không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Do đó, cuối cùng, tuyên bố chung giữa Quốc hội hai nước đã không được thông qua, dù đã được thảo luận từ trước.Đáng chú ý, lấy lý do phải tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia về vụ phóng tên lửa ngày 31/7 của Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) Toshihiro Nikai, người có quyền lực lớn thứ 2 trong đảng này, đã thông báo hủy cuộc gặp với nhóm nghị sĩ Hàn Quốc chỉ 15 phút trước khi tổ chức cuộc họp.Trước khi lên đường về nước, nhóm nghị sĩ Quốc hội ngày 1/8 gặp các nghị sĩ phe đối lập Nhật Bản như đảng Dân chủ quốc dân, đảng Dân chủ lập hiến.Trong bối cảnh này, xuất hiện trong một chương trình truyền hình Nhật Bản phát sóng ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử của đảng cầm quyền Dân chủ tự do Akira Amari, một quan chức thân cận với Thủ tướng Shinzo Abe, khẳng định Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị loại khỏi "Danh sách trắng". Tức, dự thảo luật loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" sẽ được thông qua trong cuộc họp Nội các Nhật Bản ngày 2/8.Quan chức này cho rằng việc bị loại ra khỏi "Danh sách trắng" chỉ đơn thuần là trở thành một nước không thuộc diện ưu tiên đặc biệt nữa, chứ đây không phải là một biện pháp liên quan đến tài chính.Đặc biệt, ông Amari còn dùng lời lẽ khiêu khích rằng việc Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in "nhắm mắt làm ngơ" với phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản, là nhằm mục đích lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trong nước.