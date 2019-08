Seoul và Tokyo không thu hẹp được bất đồng về mâu thuẫn thương mại

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono sáng ngày 1/8 đã nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, để thảo luận về việc Nhật Bản xúc tiến loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Tuy nhiên, hai bên đã kết thúc cuộc gặp với "tay trắng".Ngay sau cuộc họp, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Nhật Bản đã không có sự thay đổi lớn về lập trường và có khoảng cách lớn giữa hai bên.Tại cuộc tiếp xúc, Ngoại trưởng Kang đã nêu ra vấn đề Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc, đề nghị Tokyo hoãn việc loại Seoul khỏi "Danh sách trắng", nhằm tránh đẩy quan hệ hai nước rơi vào tình thế khó khăn hơn. Đồng thời, bà Kang chỉ ra rằng Nhật Bản rõ ràng đang liên hệ vấn đề quy chế xuất khẩu với phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh giới chức ngoại giao hai nước cần phải tiếp tục đối thoại, và cần thêm thời gian để có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) nói rằng Mỹ đã hối thúc hai nước xem xét ký kết một hiệp định "đình chiến", tạm dừng tranh chấp để có thêm thời gian đối thoại, tránh làm cho tình hình xấu đi, tìm kiếm giải pháp theo hướng ngoại giao.Về nội dung này, Bộ trưởng Kang nhấn mạnh các vấn đề thương mại song phương cần phải được giải quyết trước, thông qua thảo luận giữa hai nước. Do đó, Seoul và Tokyo cần có đủ thời gian cho những nỗ lực thảo luận song phương.Được biết, trong cuộc hội đàm cùng ngày, phía Nhật Bản mặc dù không trực tiếp tuyên bố sẽ loại Hàn Quốc hỏi "Danh sách trắng", nhưng khả năng rất lớn là Nội các nước này sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Sắc lệnh quản lý thương mại xuất khẩu với cùng nội dung trong cuộc họp ngày 2/8.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, vốn được coi là một "quân bài" của Chính phủ Hàn Quốc trong trường hợp Tokyo loại Seoul khỏi "Danh sách trắng".Ngoại trưởng Kang cho biết Hàn Quốc không thể không có biện pháp đối phó cần thiết nếu Nội các Nhật Bản ra quyết định cuối cùng chống lại Seoul vào ngày 2/8. Nhật Bản đã siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc với lý do an ninh, do đó Seoul cũng cần phải xem xét về khung hợp tác an ninh giữa hai nước. Điều này để ngỏ khả năng Chính phủ Hàn Quốc sẽ có thể xem xét dừng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật.Đây là lần đầu tiên, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước gặp gỡ kể từ sau khi Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc từ ngày 4/7.Trong một tin liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhóm họp với các Bộ trưởng liên quan để thảo luận biện pháp đối phó với kịch bản gần như chắc chắn là Tokyo loại Seoul khỏi "Danh sách trắng".