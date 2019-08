Photo : YONHAP News

Trang mua sắm trực tuyến Gmarket ngày 1/8 đã công bố kết quả khảo sát về kế hoạch "du lịch một mình" đối với 993 khách hàng, thực hiện trong vòng hai tuần, từ 15/7 đến 28/7. Theo đó, hơn 80% số người được hỏi trả lời có kế hoạch đi du lịch một mình trong tương lai, 61% người trả lời đã từng đi du lịch một mình.Xu hướng lựa chọn du lịch trong nước (60%), nhiều hơn so với nước ngoài (40%). Cụ thể, 55% đối tượng khảo sát ở độ tuổi 20 thích du lịch nước ngoài để khám phá nét văn hóa mới lạ. Trong khi đó, những người ở độ tuổi 30 trở lên lại có xu hướng chọn du lịch trong nước.Về lý do dẫn đến quyết định đi du lịch một mình, dẫn dầu là "có thể lập kế hoạch du lịch theo sở thích cá nhân" chiếm 78%, "khó sắp xếp lịch với người đi cùng" là 10%, và 7% trả lời "không có người đồng hành". Ngược lại, có 46% người được hỏi trả lời "sợ đi đến nơi xa lạ một mình", nên do dự việc đi du lịch một mình.Liên quan đến vật dùng cần thiết khi đi du lịch một mình, 29% trả lời là thiết bị chơi game hay máy nghe nhạc, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp đến là "gậy chụp ảnh" chiếm 27%.Trưởng phòng kinh doanh du lịch công ty eBay Korea cho biết xét thấy xu hướng đi du lịch một mình gần đây ngày càng tăng, công ty đang chuẩn bị các chương trình khuyến mại du lịch đa dạng dành cho các đối tượng khách hàng liên quan.