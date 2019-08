Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 giảm 11%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 công bố số liệu cho biết trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 46,14 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, xuất khẩu đã giảm 8 tháng liên tiếp, kể từ tháng 12 năm ngoái. Sự sụt giảm này được phân tích là do ảnh hưởng lớn từ mặt hàng chíp bán dẫn và chế phẩm hóa dầu.Trong tháng trước, sản lượng xuất khẩu chíp bán dẫn mặc dù tăng 14,9%, nhưng do đơn giá giảm chỉ bằng một nửa so với năm ngoái, nên kim ngạch xuất khẩu đã giảm tới 28,1%. Chế phẩm hóa dầu cũng có sản lượng xuất khẩu tăng hơn 10%, nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm 12,4%.Ngược lại, một số mặt hàng chủ lực như ô tô, điện tử gia dụng và các mặt hàng động lực xuất khẩu mới như mỹ phẩm, y sinh học, vẫn tiếp tục duy trì được xu hướng tăng.Xét theo thị trường, tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chưa được cải thiện. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, khiến xuất khẩu sang thị trường đông dân nhất thế giới giảm đi 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà giảm 9 tháng liên tiếp.Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 43,7 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục duy trì đà thặng dư 90 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực từ các yêu tố bên ngoài, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, mức giảm kim ngạch xuất khẩu đã được cải thiện hơn so với tháng 6 (giảm 13,5%).Mặc dù Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, nhưng lượng giao dịch thương mại giữa hai nước không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, nếu Tokyo loại hẳn Seoul khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy chế xuất khẩu, thì điều này được dự báo sẽ tác động tiêu cực không nhỏ tới thương mại song phương và xuất khẩu của Hàn Quốc.